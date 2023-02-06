Kahramanmaraş depreminin ardından Osmaniye'de son durum

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:36

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de yıkıcı oldu. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de pek çok bina yıkıldı. Yaklaşık 30 saniye süren depreme ilişkin yetkililer çok sayıda can kaybı olduğunu bildiriyor.

Depremin ardından Osmaniye'de son durum...

BİR KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI

-11.10

Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.

Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.

20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

-10.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından Osmaniye'de 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin de yaralandığı ve 83 binanın yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Oktay, toplamda 284 kaybımız olduğunu ve 2 bin 323 kişinin de yaralandığını ifade etti.

VALİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

-08.30

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, “Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.

İlimizde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.@DrErdincYILMAZ1 pic.twitter.com/LRVPXpSRaq — TC Osmaniye Valiliği (@OsmaniyeValilik) February 6, 2023

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ASKERLER DE KATILDI

Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

DEPREMDE YIKILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI

-08.11

Sabaha karşı yaşanan depremde Osmaniye'nin Esenler Mahallesi'nde 9 katlı bir bina çöktü. Binada yıkım olduktan sonra yangın başladı.

Bir süre sonra olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Binanın en altında fırın olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

-05.22

Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye ve Hatay'da da bazı yapıların zarar gördüğü bildirildi.

Tüm ekiplerin seferber edildiği illerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

-05.57

Osmaniye'de bir sitede bulunan bina yıkıldı. Yurttaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgede arama çalışması başlatıldı.

Panik havasının devam ettiği kentte başka bir binanın daha yıkılma ihtimalinin olduğu belirtildi.