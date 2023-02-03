Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2 gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı yarım metreyi buldu.
Erzurum'da iki gün boyunca etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini ve iş yerlerinin önünü temizledi.
Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü. Karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.
Sahipsiz hayvanlar ise beyaz örtüyle kaplı şehirde yiyecek bulmakta güçlük çekti.
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Ağrı, Ardahan ve Kars'ta da ekipler karla mücadele çalışması başlattı.
Belediye ekiplerinin il merkezinde, Karayolları ekiplerinin ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bu kentlerde, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapıyor.
Yöre halkı da araçlarının üzerini ve ev ile iş yerlerinin önünü kardan temizledi.
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