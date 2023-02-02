Van'da kar yağışı: 254 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 254 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:20
Van'da kar yağışı: 254 yerleşim yerine ulaşım yok
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 86 mahalle, 168 mezra olmak üzere 254 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. 


Van Kar yerleşim yeri

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