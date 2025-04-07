Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:07

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinden sonra batıda, öğle saatlerinde ise doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #doğu karadeniz

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