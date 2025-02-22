Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar uyarısı!
Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar sağanaklarının etkili olacağını, Giresun ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yoğun kar yağışları beklendiğini bildirdi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kar sağanaklarının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor.
Kar sağanaklarının Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğu kesimlerdeyse salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma, çığ riski, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
Etiketler: #doğu karadeniz #kar yağışı
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