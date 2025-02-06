Kar yağışı Doğu Karadeniz’i vurdu: Ulaşım yolları kapandı!

Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 675 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı Doğu Karadeniz’i vurdu: Ulaşım yolları kapandı!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:51

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de 675 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgenin sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar, tipi ve fırtınaya bıraktı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 432, Gümüşhane'de 185, Trabzon'da 24 ve Rize’de 34, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı.


Etiketler: #kar yağışı #doğu karadeniz

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