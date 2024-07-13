İzmir'de sağanak: Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü

Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:26

Güncelleme: 13.07.2024 - 12:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 18.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak İzmir'in özellikle Bayraklı ve çevresi gibi kent merkezinde de etkili oldu.

Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı.

Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Öktemay ve Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Dün gece yarısı yağmur etkisini yitirdi. İki kişinin öldüğü sokak ulaşıma kapatılırken, kolluk kuvvetleri nöbet tutarak sokağa girişlere izin vermiyor. Savcılık bölgede inceleme gerçekleştirirken, bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağının nedeninin araştırılacağı bildirildi.

METREKAREYE EN FAZLA YAĞIŞ BAYRAKLI VE BAYINDIR'DA DÜŞTÜ

Meteoroloji yetkilileri ise, Akdeniz ikliminin hakim olduğu İzmir'de kısa süreli lokal ve kuvvetli yağmurun etkili olduğu belirterek, özellikle Bayraklı ve çevresinde kuvvetli yağış sınıfına giren yağmurun etkili olduğu kaydedildi. Bayraklı'da metrekareye 39.7 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bayraklı'dan sonra en fazla yağış olan yerin metrekareye 18 kilogramla Bayındır olduğu açıklandı.

'ORADA DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM'

İki kişinin akıma kapılıp, hayatını kaybettiği yere 20 metre mesafede restoranı işleten Ahmet Güner (52), "20 metrelik mesafede esnafım. Çok üzücü bir olay. İki kişinin hayatına mal oldu. Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durumu anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda. Ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.