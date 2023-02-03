Doğu'da kar esareti: 1560 köy yolu kapandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1560 köy yolu, ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, bölge illerinde kapalı yolların yeniden açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı.
Erzurum'da 973, Erzincan'da 239, Muş'ta 136, Ağrı'da 131, Kars’ta 49, Iğdır'da 23 ve Ardahan'da ise 9 olmak üzere toplam 1511 köy yolu kapandı.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise belediyeler temizlik çalışması yaptı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Muş'ta 37, Ardahan'da 32, Erzurum'da 30, Ağrı'da 15, Kars'ta 10 ve Erzincan'da 5 santim olarak ölçüldü.
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