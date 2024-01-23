Doğum yapıp taburcu olan eşini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!
Mardin'de, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren 25 yaşındaki Vafta Ecevit'i, taburcu olduğu pazar günü 17 kez bıçaklayıp öldüren 28 yaşındaki Mehmet Şiyar Ecevit'in ifadesi ortaya çıktı.
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit (25), pazar günü, taburcu olduktan sonra evine gitti.
TARTIŞMANIN ARDINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI
Aynı gün, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.
"EŞİ KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI
Eşini 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü saptanan Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"TARTIŞMANIN ARDINDAN UYUŞTURUCU ALDIM"
Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Olay anında kendisini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını ifadesinde dile getiren Ecevit, pişman olduğunu söyledi.
"ARTUKLU'DA SON 1 AYDA İŞLENEN 2. KADIN CİNAYETİ'
Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef pazar gecesi, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Artuklu´da işlenen 2´nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir" dedi.
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