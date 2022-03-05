Doğum yapmak için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı

05 Mart 2022 Cumartesi, 11:36

Yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da yaşayan Oleksandra Alacatağ, 3 yıl önce Hakan Alacatağ ile evlendi. Alacatağ, geçen aralık ayında 1 yaşındaki bebeği Nurbanu Alacatağ ile 5 aylık hamileyken doğum yapmak için ülkesi Ukrayna'ya gitti. Bebeği Ukrayna'da annesinin yanında doğsun diye memleketine giden Alacatağ, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı başlatması üzerine 1 yaşındaki bebeği ile birlikte Kherson kentinde yaşayan ailesinin yanında mahsur kaldı.

Yaşadıklarını anlatan Alacatağ, ailesiyle birlikte kurtarılmayı beklediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

"UKRAYNA'DA DOĞUM YAPMAYI PLANLADIM"

Zor zamanlar yaşadığını, çatışmaların en şiddetli yaşandığı bölgede olduklarını söyleyerek, insani koridor açılmasını isteyen Oleksandra Alacatağ, "2017 yılında Türkiye'ye geldim, 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve 3 yıldır evliyim. Hamile kaldıktan sonra 5. ayımda Ukrayna'ya gidip orada doğum yapmayı planladım. Burada kaldım, Türkiye'ye dönemiyorum çünkü havalimanlarını bombaladılar. Buradan kurtulmanın tek yolunun otobüsler olduğu söyleniyor. Otobüsle de gelemem çünkü sokaklar tehlikeli ve insanları öldürüyorlar. Şu an yaşadığımız yer çember şeklinde sarılmış durumda ve çıkmamıza izin vermiyorlar. Burada doğum yapacağım gibi gözüküyor çünkü 7. ayım bitti. Bazı şehirlerde hastaneleri de bombalamışlar, doğum yapacak olan kadınlar sokakta bile kalmışlar. Bunları duyunca nasıl doğum yapacağımı bilmiyorum. Bazı kadınlar evde de doğuruyor çünkü Ruslar ambulansın gelmesine izin vermiyorlar. Allah büyük diyorum, başka bir şey diyemiyorum" şeklinde konuştu.

"UYANDIĞINDA YAŞAYIP YAŞAMAYACAĞINI ÖN GÖREMİYORSUN"

Gözyaşlarına hakim olamayan Oleksandra Alacatağ, bebeğiyle birlikte hayati tehlikesinin olduğunu vurgulayarak, "Savaş ne kadar sürecek bilmiyorum, evde durmakta çok tehlikeli. Gece uyurken çocuğumun elini tutarak, uyuyorum ve yarını bilemiyorsun. Uyandığında yaşayıp yaşamayacağını ön göremiyorsun. Sığınakta doğum yapan kadınlar gerçekten çok güçlü kadınlar. Bu kadınların yardıma ihtiyacı var çünkü bebeklerin bezi bitiyor, maması bitiyor. Bebeği mamasız kalan kadınlar var. Yardım eden arkadaşlarımız da var, mesela biri arabasını alıp erzakları toplayıp sığınaklara dağıtıyor ama sonuçta eczanelerde ilaçlar, marketlerde mamalar bitecek. Sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.