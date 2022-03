'Gezi' piyanisti Davide Martello Ukrayna sınırında

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:30

Tekerlekli müzik aletiyle Almanya'dan Polonya'ya geçen Martello, Ukraynalı bir kadınla birlikte We Are the Champions parçasını çaldı.

Reuters'ın Twitter'da yayımladığı videoda 40 yaşındaki İtalyan asıllı Alman piyanist ve kendisine eşlik eden Ukraynalı kadının Britanyalı rock grubu Queen'in ünlü parçasını çalabilmek için bir süre doğru notaları aradığı görülüyor.

Halk TV'nin haberine göre; Performansının ardından adı belirtilmeyen Ukraynalı kadın günlerdir uyumadığını söylüyor.

Martello, 2014'te de Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donetsk kentinde piyano çalmıştı.

Uluslararası basında "Piyano Adam" olarak bilinen Martello o dönem ne Ukrayna ne de Rusya yanlısı olduğunu sadece barış için enstrümanını çaldığını söylemişti.

Martello, Fransa'nın Île-de-France bölgesindeki saldırıların ardından 2015'te Paris'te çalmış, 2014'te de Soma maden faciasında hayatını kaybedenler için Piano for Soma turnesi düzenlemişti.

Piyanist 2018'de maden alanını genişletmek için Almanya'nın Hambach Ormanı'nın kesilmesine karşı düzenlenen protestolara da destek vermişti.

Queen'ın gitaristi Brian May de bir hafta önce Instagram'da yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya destek vermişti. 2008'de Harkov şehrinde verdiği konserden bir fotoğraf paylaşan May, "21. yüzyılda Ukrayna'nın barışçıl yaşamının bu kadar anlamsız bir şekilde parçalanabilmesi akıl almaz görünüyor" demişti.

Moskova'nın 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekatla 10 binlerce Ukraynalı evinden oldu. Ülkeden çıkmaya çalışan pek çok Ukraynalı, Polonya ve Romanya gibi komşu ülkelere yöneldi.