Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:26

Güncelleme: 19.04.2025 - 11:26

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?

2025 DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, 2025-DİB-MBSTS sınavının sonuçları 6 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

DİB-MBSTS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

DİB-MBSTS sınavına giren adaylar ÖSYM'nin sonuç sitesinden sınavdan aldıkları sonucu görebilmektedir.

DİB-MBSTS NEDİR?

DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.