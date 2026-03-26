Doğuş Çay'ın kurucusu Süleyman Karakan hayatını kaybetti!

Türkiye'de çay sektörünün önde gelen markalarında olan Doğuş Çay'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan, 71 yaşında hayata veda etti.

Karakan'ın cenazesinin bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verileceği duyuruldu.

DOĞUŞ ÇAY'DAN AÇIKLAMA

Doğuş Çay'dan Süleyman Karakan'ın vefatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğuş Çay olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Süleyman Karakan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay'a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız.

Merhumun cenazesi, 26 Mart Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip ebedi istirahatgahına uğurlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm Doğuş Çay camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."