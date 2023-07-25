Doktora silah çeken saldırgan hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:38

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:39

Samsun'da Bafra Devlet Hastanesi'nde hasta yakını Salim U. (64), hastanede tedavi gören kızı hakkında bilgi almak istediği beyin cerrahı Dr. Ömer Özkan ile tartışma yaşadı.

Edinilen bilgiye göe, hasta yakını Salim U., doktor Özkan'a silah çekti. Çevrede bulunan hastane çalışanları ile hasta yakınlarının devreye girerek şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı esnada ateş alan silahtan çıkan mermi tavana isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi ruhsatsız silahı ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

"HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan doktora ve sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan beyin cerrahi uzmanımız Dr. Ömer Özkan'a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROTESTO ETTİ!

Ömer Özkan'a yönelik saldırı girişimine tepki gösteren sağlık çalışanları, Bafra Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır, burada yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin sağlık sistemi üzerindeki en karanlık perde olduğunu ifade etti.

Çadır, "Bu perde tüm çalışanlarımızın çalışma heyecanını kırmakta, sizleri iyileştirme çabalarımızı köreltmekte ve bizleri ruhsal olarak eriyip bitirmektedir" dedi.

"X-RAY CİHAZLARI NE İŞE YARIYOR?"

Meslektaşları Özkan'a yapılan saldırının üzüntüsü ve öfkesi içinde olduklarını dile getiren Çadır, şöyle devam etti:

"Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza, çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden bertaraf edilmiştir. Fakat şimdi buna sevinip şükür mü etmeliyiz bilemedik. Bizler doktorlar, sağlık çalışanları insanın canını kurtarmak için çabalayanlar ölüme, öldürülmeye bir adım kadar mesafede öldürülme riskiyle yaşayıp, öldürülmediğimizde de şükür mü etmeliyiz? Hak etmiyoruz. Bu hastane öldürme değil, yaşatmak için çabalama yeridir ve biz bunu yapıyoruz. Birçok hastanede olduğu gibi bizim hastanemizin girişine de kurulan x-ray cihazları ne işe yaramaktadır? Bir meslektaşımız öldürüldüğü zaman kurulma kararı alınan bu cihazların işler hale getirilmesi için bir arkadaşımızın daha mı ölmesi gerekmektedir?"

Samsun Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Çadır, saldırıyı kınamak için bugün iş bırakma eylemi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak da saldırıyı kınadıklarını vurguladı.

"MALULEN EMEKLİLİĞE AYRILMIŞ BİR POLİS OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Hasta yakını Salim U.'nun silah çektiği doktor Ömer Özkan ise, şöyle konuştu:

"Kızını ameliyat etmiştim, kızının ağır bir durumu bulunmuyor, izolasyon amacıyla kızını tutuyorduk. Hastamın babasını hiç görmedim. Kızının sıkıntılı bir durumunun olmadığını konuşuyordum. Bir anda, 'Seni öldüreceğim' diyerek üstüme yürüdü. Ben kendisine söylenince silahına davrandı. Mermiyi ağzına vererek bana doğrulttu. Ben hasta yakınını sakinleştirmeye uğraşıyorum. O sırada hastane çalışılanları araya girdi, silahı almaya çalışırken silah ateş alarak tavana isabet etti. O sırada yetkililer gelerek şahsı etkisiz hale getirdi."

Hasta yakınından şikâyetçi olduğunu belirten Özkan, "Polis olduğu, malulen emekliliğe ayrıldığı, psikolojik sorunlarının olduğu söylenen bir şahıs. Bu tür bir şahsın halen silah taşıması, hastane gibi bir kuruma belinde silahla girmesini anlamış değilim" ifadelerini kullandı.