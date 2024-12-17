Doktorlar bile şaşırdı: Midesinden 1 kilo metal cisim çıktı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran zihinsel engelli A.K.'nin (52) midesinden yaklaşık 1 kilo çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Doktorlar bile şaşırdı: Midesinden 1 kilo metal cisim çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:35

İlçede yaşayan zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi.

Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, şu anda sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve servise alınarak takibinin devam ettiğini belirten Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek hasta yakınlarının bu konuda duyarlı olmasını istedi.


Etiketler: #Mersin #demir #Mide

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