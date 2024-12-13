Alman hükümeti: 'Ekonomide toparlanma şu anda öngörülebilir değil'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:52

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:52

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, ekonominin üçüncü çeyrekte neredeyse durgunlaştığı, imalat ve inşaat sektörlerinin yanı sıra istihdamla ilgili hizmet sağlayıcılarında kayıplar kaydedildiği, kamu, otel ve perakende gibi tüketiciyle ilgili hizmet sektörlerinde artışlar olduğu aktarıldı.

'TOPARLANMAYA İŞARET ETMEMEKTE'

Tüketicilerin satın alma konusunda daha az isteksiz hale geldiğinin belirtildiği raporda, "Bununla birlikte, son dönemdeki duyarlılık göstergelerindeki (tüketici ve PMI) yeniden bozulma ve devam eden yüksek jeopolitik ve iç belirsizlik seviyesi henüz sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmaya işaret etmemektedir" denildi.

Raporda, ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlanması ve Almanya'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından, artan siyasi belirsizlik nedeniyle iş planlamasının daha zor hale gelmesinin muhtemel olduğu ve bu durumun sanayide sürdürülebilir bir ekonomik dönüşü daha da geciktirmesi olasılığına vurgu yapıldı.

İŞ PLANLAMASI ABD SEÇİMLERİ SONRASI ZORLAŞTI

ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunun ve Almanya'daki koalisyon hükümetinin sona ermesinin ardından, artan siyasi belirsizlik nedeniyle iş planlamasının daha zor hale geldiği kaydedilen raporda, "Bu durumun sanayide sürdürülebilir bir ekonomik dönüşü daha da geciktirmesi muhtemeldir" ifadelerine yer verildi.

Raporda, ekonomideki durgunluğun işgücü piyasası üzerinde de etkili olacağının altı çizilerek, "İşgücü talebindeki düşüş ve imalat sektöründeki işten çıkarma açıklamaları göz önüne alındığında, işgücü piyasasındaki zayıflığın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir." denildi.

BÜYÜME TAHMİNİ SIFIRA İNDİ

Bu arada, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Almanya için gelecek yıla ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,5'ten 0'a indirdi. Ülke için bu yıla ilişkin GSYH büyüme tahmini ise yüzde eksi 0,1'den eksi 0,2'ye düşürüldü.

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.