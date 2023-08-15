Doktorlar hedef gösterilmişti: İnceleme başlatıldı!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:40

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:40

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi hakemli bir dergide makaleleri yayınlanan doktorları hedef almıştı.

"Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar" başlığıyla haber yapan yandaş gazete, doktorların fotoğraflarını da yayınlamıştı.

Söz konusu duruma İstanbul Tabip Odası’ndan tepki geldi. Tabip Odası, meslektaşlarının yanında olduklarını duyurdu.