Doktorları hedef gösteren yandaş gazeteye Tabip Odası’ndan tepki: 'Meslektaşlarımızın yanındayız'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:48

Güncelleme: 14.08.2023 - 17:49

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi hakemli bir dergide makaleleri yayınlanan doktorları hedef aldı.

"Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar" başlığıyla haber yapan yandaş gazete, doktorların fotoğraflarını da yayınladı. Söz konusu duruma İstanbul Tabip Odası’ndan tepki geldi.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan makaleleri nedeniyle meslektaşlarımız Yeni Şafak gazetesi tarafından yine hedef gösterildi. Bilimsel yazılara bilimsel yanıtlar verilir. Herhangi bir bilimsel itirazın olmadığı, etik kurul onayı alınarak yapılan bu bilimsel yayını, toplumda infial yaratmaya çalışan bir dille magazin malzemesi haline getirmeye hiçbir meslektaşımızın ve yayın organının hakkı yoktur. Bu örgütlü saldırı karşısında meslektaşlarımızın yanındayız” denildi.

Hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan makeleleri nedeniyle meslektaşlarımız @yenisafak gazetesi tarafından yine hedef gösterildi. Bilimsel yazılara bilimsel yanıtlar verilir. Herhangi bir bilimsel itirazın olmadığı, etik kurul onayı alınarak yapılan bu bilimsel yayını,… — İstanbul Tabip Odası (@istabip) August 12, 2023

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği İstanbul Üniversitesinden de (İ.Ü.) iddialara yanıt geldi. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde 2017’den beri kapsamlı bir kurul bulunduğu bilgisini verdi.

Bu kurulda, psikiyatrist, çocuk ve erişkin endokrinoloji, üroloji, adli tıp, kadın doğum uzmanları yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Tükek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birçok hastaneden yönlendirilen hastalar bu kurulda değerlendirildikten ve aile onamı alındıktan sonra tamamen yasal ve tıbbi gerekçelere dayandırılarak tedavi uygulanmaktadır. Bu işlemler cinsiyet değişimi değil, 18 yaşına kadar ara dönem hazırlık dönemi işlemleri olmaktadır. Sonuç olarak birçok üniversite hastanesinde olduğu gibi tıbbi gerekçelerle, kurul kararı ile yasal tedavi süreçleri uygulanmaktadır. Ülkemizde bu işi bilimsel platformda yapan kurulları hedef göstermek, onları değersizleştirmek merdiven altında bu işi etik dışı yapanlara prim sağlayacaktır. Cinsiyet hoşnutsuzluğu maalesef bazı ailelerin çok sorun yaşadığı bir konudur. Ve bunun çözüm yeri bilimsel kurullardır.”

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU

Söz konusu durum ile ilgili İstanbul Üniversitesi ile üniversitenin Tıp Etik Kurulu görevlileri hakkında Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.