Doktorları hedef alan İmam Ahmet Gür’e disiplin cezası verildi!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:48

Güncelleme: 22.09.2023 - 16:15

Konya Şehir Hastanesi’nde 6 Temmuz 2022'de görevi başında katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın ardından, doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemine giderken; Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde doktorları hedef almıştı.

İmam Gür, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunun tepkisi sonucunda Gür açığa alınmıştı. Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Gür hakkında soruşturma başlatılmıştı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ VE YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Cumhuriyet, İmam Ahmet Gür’ün akıbetini öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yaptı. Bu süreçte soru, ilk olarak Konya Valiliği’ne sevk edildi. Valilik, soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönlendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne iletti.

Müftülüğün yanıtında, “Müracaatınız değerlendirilmiş olup, adı geçen hakkında tahkikat neticesinde disiplin cezası ile tecziye edilmiş, ayrıca yer değişikliği yapılmıştır” denildi.

Selçuklu İlçe Müftülüğü’nden Cumhuriyet’e yapılan açıklamada ise imam Ahmet Gür’ün Gümüşhane’nin Şiran ilçesine gönderildiği belirtildi.

(Vedat Bulut)

‘DİSİPLİN CEZASI ALMASI ÖNEMLİDİR’

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, müftülüğün yanıtını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bulut, “Öncelikle bu sözleri kullanan din görevlisinin disiplin cezası almış olmasını önemli ve değerli olarak addediyoruz” dedi.

“Din adamlarının toplumda önemli etkileri var ve söylemlerinde azami dikkate sahip olmaları gerekli” diyen Bulut, “Toplumda şiddeti artıracak, toplumun bir kesimine karşı nefret söylemleri kullanmak yakışıksız bir davranıştır. Sağlıkta şiddetin tırmandığı günlerde yaygın eğitimin kapsamında TV, basın ve dinsel mekânlarda bu konularda aksine şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar olmalı. Sağlık ortamında uygulanan şiddet diğer hasta yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını da kötü etkileyen bir olgu. Bu tür şiddet uygulanan bir sağlık biriminde hizmet aksaması başka insanların yaşam ve sağlık haklarını da ihlal etmek demektir” ifadelerini kullandı.

(Derya Uğur)

‘CEZASIZ KALMAMALIDIR’

Uğur ise “Topluma örnek olması gereken bir kişinin, bir din adamının şiddeti övmesi kabul edilemez ve cezasız kalmamalıdır. Sağlıkta şiddet cezasız kaldığı sürece; göstermelik, görev savma bilinciyle cezalar verildiği sürece maalesef şiddetin önü alınamamaktadır” diye konuştu.

Uğur, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Son dönemde bu yüzden sağlık hizmeti verilen kurumlarımızda şiddetsiz gün geçmemektedir. Devletin zirvesi ‘Giderlerse gitsinler’ derse, imam camide ‘Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?’ derse, halk çıkar doktor dövmeyi hak olarak görür ve ‘Artık Doktor dövebiliyoruz’ deme cesareti gösterir. Bugün sağlık sisteminin en önemli sorunlarının başında sağlıkta şiddet gelmektedir.

Suç cezasız kaldığı sürece de şiddet sürecek bunun sonucunda da sağlık hizmeti verecek sağlık çalışanı bulunamayacak hale gelinecektir. Sağlık çalışanlarına uygulanan fiziki ve sözel şiddet için cezai yaptırımlar uygulanmalı ve insanların bu tip söylemlerle halkı kin ve nefrete yönlendirecek söylem ve eylemlerinin son bulması için mücadele Sağlık Bakanı tarafından sosyal medyadan kınanarak önlenemez.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, imam Gür için Diyanet İşleri Başkanı ve valiyle görüştüğünü belirterek, “Gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak devreye gireriz” demişti.