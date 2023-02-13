İstanbul Tabip Odası'ndan 'kolera salgını' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:31

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 14:31

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyman'da kolera salgınının baş gösterdiği iddia edildi.

Son olarak İstanbul Tabip Odası (İTO), söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaptı.

"TEYİT EDİLMEDİ"

İTO yaptığı açıklamada, "Adıyaman’da bulunan İTO ekipleri #deprem sonrası kolera salgını olduğu bilgisini teyit etmedi. Bilgi kirliliği olmaması için özen gösterelim" dedi.