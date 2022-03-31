Doktorun burnunu kıran profesör elinden yaralandığı gerekçesiyle rapor almış
Prof. Dr. H. Serdar Başbuğ’un tıbbi malzeme nedeniyle çıkan tartışmada burnunu kırdığı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman'ın hastanede tedavisi sürüyor.
Kavga sırasında elinden yaralanan ve 10 gün rapor aldığı öğrenilen Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ da evine kapandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı yaşanan olayla ilgili, “Konuyu araştırıp bütün ayrıntıları ile beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa da bunun gereğini tabii ki yapacağız” dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartışma çıktı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. Kahraman'ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan Kahraman sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında elinden yaralanan Prof. Dr. Başbuğ ise 10 günlük rapor aldığı ve evine kapandığı öğrendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN' PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Prof. Dr. Başbuğ'un 18 Mart'ta sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına tepki amacıyla sosyal medya hesabından "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
VALİ MASATLI: TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR KONU
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Olaya el koyup soruşturma başlattıklarını belirten Vali Masatlı, “İlimizde hastanemizin yanında nahoş bir olay meydana geldi. İki doktorumuz birbirleriyle daha önce bir tartışma sonrasında kavga meydana gelmiş. Tabii bu hiçbir zaman bizim tasvip ettiğimiz bir konu değil. Bununla ilgili de olaya hemen el koyup bir soruşturma başlattık. Soruşturma sonucu bu kavganın neden olduğu, ayrıntıları nedir onunla ilgili bütün ayrıntıları ortaya çıkacak. Ona göre de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konudur. Doktorlar bizlere şifa vermek için buradalar, bizlerin psikolojisini düzeltmek, sağlımızı düzeltmek için buradalar. Konuyu araştırıp bütün ayrıntıları ile beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa da bunun gereğini tabii ki yapacağız” dedi.
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