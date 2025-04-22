Dokümanlara el konuldu... İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:27

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren ve IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 20 şüpheliye yönelik 22 Nisan'da operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, firari 6 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.