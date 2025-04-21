Konya merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Konya merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:41

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye’de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli Kayseri ve İzmir’de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne getirildi.

1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.


Etiketler: #konya #IŞİD #gözaltı

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde IŞİD operasyonu: 105 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde IŞİD operasyonu: 105 şüpheli yakalandı!
Suriye’deki IŞİD kamplarının geleceği ne olacak?

Suriye’deki IŞİD kamplarının geleceği ne olacak?
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde IŞİD operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde IŞİD operasyonu: 89 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler