Konya merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Konya merkezli 3 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye’de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Konya merkezli Kayseri ve İzmir’de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne getirildi.
1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
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