Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yemek fiyatlarına zam

Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:09

Güncelleme: 17.05.2024 - 13:09

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi 8 ay içerisinde 3. kez yemek fiyatlarına zam yaptı. Yeni tarifeye göre akademik personel, memur ve diğer kamu işçilerinin yemek fiyatlarına yüzde 100’ün üzerinde zam yapılırken, öğrenci yemek ücretleri sabit kaldı.

MEMUR MAAŞLARINA AYNI ORANDA İYİLEŞTİRME YAPILMADI

Konu hakkında basın açıklaması yapan Eğitim Sen İzmir 3 no’lu Üniversiteler Şubesi, “Yeni fahiş zamlarla haftalık ücretlerin 925 TL'ye kadar yükseltildiği görülüyor. İlgili zamlar, enflasyon göz önüne alınsa dahi İzmir'deki diğer üniversitelerin yemek ücretlerinin çok üzerindedir. Yaklaşık sekiz ayda üçüncü kez zam yapılırken, bilindiği üzere memur maaşlarına aynı dönemde yeni enflasyon iyileştirmesi yapılmadığı gibi sunulan yemeklerde kullanılan ürünlerin kalitesinde de daha iyiye doğru bir gelişme gözlenmedi. Aksine "nasılsa dışarıda yemek çok daha külfetli ve personel bu fiyatlara mecbur” anlayışıyla en temel ihtiyaç olan beslenmede çalışanlara adeta "havaalanı tarifesi" uygulanmaktadır” denildi.

“KARARIN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Üniversitelerdeki yemekhanelerin özelleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu fahiş zamların, yemekhane işletmesinin özelleştirilmesinin andından gerçekleştiği anlaşılmakla birlikte, ücretlerin neye göre ve nasıl yapıldığı belli değil! Üniversite personelinin ve paydaşlarının menü maliyetleri ve diğer ek sarf maliyetleri hususunda bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Üniversitelerin, beslenmenin ‘kâr gözetilemeyecek bir hak’ olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekir. Üniversitenin mutfak ve yemekhanelerini işleyiş ve mali yönden denetleyen kurulu acilen söz konusu fahiş artışları denetlemeye davet ediyoruz. Ayrıca, ilgili kararın iptal edilerek paydaşların satın alma güçleri de dikkate alınarak yeni bir tarifenin belirlenmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.