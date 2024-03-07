Dolandırıcıların 'yerel seçim' oyunu ifşa oldu: 'Oy kullanacağınız sandık değişti' mesajı

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimleri fırsat bilen dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajıyla telefonlara link gönderen dolandırıcılar, linke tıklanması halinde kullanıcıların ilgilerini ele geçiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:57
Dolandırıcıların 'yerel seçim' oyunu ifşa oldu: 'Oy kullanacağınız sandık değişti' mesajı
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Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasını görsel olarak kopyalayan dolandırıcılar, "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajıyla, sorgulama linki gönderiyor. Linke tıklanmasıyla birlikte virüsle hem bilgiler ele geçiriliyor, hem de adım adım takip sağlanıyor. 

Sabah gazetesinin haberine göre, bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor.  Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da insanlara ulaşıyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. 

"ŞÜPHELİ LİNKLERİ AÇMAYIN"

Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. 


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