Kırşehir merkezli 'yatırım danışmanlığı' dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp, vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik Kırşehir, Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda S.B, M.A.B, Ş.O. ve M.Y. gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda cep telefonu, banka kartları, sim kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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