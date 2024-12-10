Dolandırıcılıkla suçlanıyordu... TÜİK Başkanı'nın kardeşi rektör yardımcılığı görevinden alındı!
Cumhuriyet Başsavcılığının adını kullanarak 3 milyon lira aldığı öne sürülen Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya görevden alındı.
Adana ATÜ Rektörü Yardımcısı ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın de kardeşi olan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi.
Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı ileri sürülen rektör yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
“Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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