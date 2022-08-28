Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Askeri personelim'

28 Ağustos 2022 Pazar, 11:00

Her gün yeni dolandırıcılık yöntemleri ile karşılaştıklarını ifade eden oto galerici İhsan Açıkgöz, "Bu aralar sıklıkla karşılaştığımız dolandırıcılık yöntemi var. Dolandırıcı, online alışveriş sitesine araç ilanı koyan satıcıya ulaşıp, cüzi miktarda pazarlık yapıyor. Ardından bu kişiye kendini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı, 'Ben doğuda görevdeyim, gelemiyorum. Sizi bir akrabama yönlendireceğim. Akrabama siz satışı verin. Paranızı verelim' gibi söylemlerle insanları kandırıyor. Daha sonra dolandırıcı, bir oto galericiyi de arayarak, 'Ben doğu görevindeyim. Halamın oğlu veya teyzemin oğlundan arabayı aldım' diyerek bu arabayı satmak istiyor" dedi.

"İKİ TANIMADIĞI İNSANI NOTERDE BULUŞTURUYOR"

Dolandırıcıların iki tanımadığı kişiyi noterde buluşturduğunu söyleyen Açıkgöz, "Notere giderek alıcıya, 'Paran gelecek' diyor. Dolandırıcı, ileri tarihli EFT ya da isim soyisim yanlışlığı yapıyor. Birkaç harfi yanlış yazıyor ve EFT'yi yapıyor. Dekontu da satıcıya atıp, '5-10 dakika içinde para sizde' diyor. Tabii, aracını satan adam da paranın gelmesini bekliyor. Alıcı ismi ve soyisminde bir iki harf farklı olunca EFT'yi yapan kişiye para geri gelir. Araç satıcısı parayı beklerken, galerici de sanki o malum şahsın akrabasından arabanın satışını alıyor, parayı da veriyor. Günün sonunda iki tane mağdur oluyor" diye konuştu.

"GÜVENMEDİĞİNİZ KİŞİLERE İNANMAMALISINIZ"

Vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirten Açıkgöz, "Son zamanlarda bu tür dolandırıcılıklar ön planda. Hatta bazı insanlar o kadar inanıyor ki, 'Ağabey bu adamı sen tanıyorsun değil mi?' diye soruyor. Adam da ısrarla 'Evet teyzemin oğlu, halamın oğlu' diyor. Olayları anlatıp dolandırılabileceğini söylüyorum. Karşı taraf hala ısrarla inandığını belirtiyor. Böyle olayların yaşanmaması için güvenmediğimiz kişilerden ve yerlerden alışveriş yapmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



