'Dolandırıcılık'tan 6 yıl 8 ay hapisle aranan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:35

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:36

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde M.R.T., isimli şahsın banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Şahsın peşine düşen ekipler ardından şüpheliyi Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.