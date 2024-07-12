'Dolandırıcılık'tan 6 yıl 8 ay hapisle aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:35
'Dolandırıcılık'tan 6 yıl 8 ay hapisle aranan şahıs yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde M.R.T., isimli şahsın banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Şahsın peşine düşen ekipler ardından şüpheliyi Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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