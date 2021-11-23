Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber

Dolar kuru üzerinden yaşanan çok sert yükseliş piyasaları kilitlemişken, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, tepki çeken bir haber yaptı. A Haber, tüm Türkiye'nin doları konuştuğu sırada ABD'de deki enflasyon oranını eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 16:57
Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı ve faiz açıklamaları sonrası dolar rekor üzerine rekor kırarak; 14 lira seviyesine yaklaştı. 

Dolardaki bu artış, hayat pahalılığını da artırırken; Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. 

A HABER'DEN EKONOMİ YORUMU

Gıda, fatura, kira ve akaryakıttaki önlenemeyen yükseliş, halkın tepkisine neden olurken; AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber tepki çeken bir habere imza attı. 

ABD'deki enflasyonun 30 yılın zirvesine ulaştığını belirten A Haber, ülkede temel ihtiyaç malzemelerine erişelemediğini yazdı. 

Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin herhangi bir haberi olmayan A Haber, bu haberi ile tepki çekti. 

O haber şöyle:


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