Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber
Dolar kuru üzerinden yaşanan çok sert yükseliş piyasaları kilitlemişken, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, tepki çeken bir haber yaptı. A Haber, tüm Türkiye'nin doları konuştuğu sırada ABD'de deki enflasyon oranını eleştirdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı ve faiz açıklamaları sonrası dolar rekor üzerine rekor kırarak; 14 lira seviyesine yaklaştı.
Dolardaki bu artış, hayat pahalılığını da artırırken; Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi.
A HABER'DEN EKONOMİ YORUMU
Gıda, fatura, kira ve akaryakıttaki önlenemeyen yükseliş, halkın tepkisine neden olurken; AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber tepki çeken bir habere imza attı.
ABD'deki enflasyonun 30 yılın zirvesine ulaştığını belirten A Haber, ülkede temel ihtiyaç malzemelerine erişelemediğini yazdı.
Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin herhangi bir haberi olmayan A Haber, bu haberi ile tepki çekti.
O haber şöyle:
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