Fazıl Say'dan 'dolar’ ve 'euro' tepkisi: "Endişe! Kızgınlık! Haksızlık!"

23 Kasım 2021 Salı, 17:02

Türk Lirası, bugün de dolar ve euro karşısında erimeye devam etti. TL'de bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar 13,45', euro ise 15,16'yı gördü.

23 Kasım Salı günü, TL yüzde 5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0.72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 17’nin üzerine çıktı.

Öte yandan, gram altın 730 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceğinin sinyalini vermesi ve politik cepheden bu yönde mesajların devam etmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürürken; aralarında ünlülerin de dahil olduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı TL'deki değer kaybına tepki gösterdi.

FAZIL SAY: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU EN KARANLIK GÜNÜNDE...

Kurdaki sert yükseliş karşısında sosyal medyadan tepkisini dile getiren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say oldu.

Say, "Türkiye ekonomisinin bu en karanlık gününde, Twitter’a bakıyorum, ekonomistleri okuyorum, Twitter'da 'retweet edeceğimiz tweet yok' şu an, ceza yeriz mahkemelik oluruz şu olan tweetleri RT'lersek bu hukuk sisteminde!!! Durum bu! Dolar13 - Euro15 Endişe! Kızgınlık! Haksızlık!!!" ifadelerini kullandı.



