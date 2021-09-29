Dolar rekor kırdı: Yükseliş sürüyor!

29 Eylül 2021 Çarşamba, 21:58

Dolar/TL kurunda Fed cephesinden gelen varlık alımlarına yönelik yönlendirme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık indiriminin ardından görülen yükseliş hareketi, akşam saatlerinde yeni rekor seviyenin kaydedilmesine yol açtı.

Gün içinde 8,83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL kuru piyasa kapanışının ardından yönünü yukarı çevirdi ve 8,9577'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı bölümde dolar endeksinin de yukarı yönlü hareket ettiği ve 94,43 seviyesine kadar yükseldiği izlendi.

Geçen hafta Perşembe günü alınan faiz indirimi kararı sonrasında dolar/TL'de rekor izlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmişti. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edildi. Metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.