Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla, TL'nin avro ve dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Milor'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi.
Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.
Milor, bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.
Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.
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