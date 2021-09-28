Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız

28 Eylül 2021 Salı, 09:35

Yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi.

Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.

Milor, bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.

Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.