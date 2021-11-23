Dolardaki hızlı artışın ardından Babacan: Faili orada
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolarda yaşanan hızlı artışın ardından Merkez Bankası'na seslendi. Babacan, “Merkez Bankasına tavsiyem kamuoyunu değil, Beştepe’yi uyarmasıdır. Olan bitenin faili orada” dedi.
Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nda gerçekleşen sert değer kaybı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz üzerine yaptığı konuşmanın ardından hız kazandı.
REKOR SEVİYE
Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Euro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.
MB'DEN AÇIKLAMA
Kurda yaşanan hızlı artışın ardından Merkez Bankası, bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir'' denildi.
BABACAN'DAN MB'YE ÇAĞRI
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'na seslendi.
Babacan, Merkez Bankası'nın açıklamasına cevap olarak “Merkez Bankasına tavsiyem kamuoyunu değil, Beştepe’yi uyarmasıdır. Olan bitenin faili orada” dedi.
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