Dolardaki hızlı artışın ardından Babacan: Faili orada

23 Kasım 2021 Salı, 19:07

Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nda gerçekleşen sert değer kaybı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz üzerine yaptığı konuşmanın ardından hız kazandı.



REKOR SEVİYE

Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Euro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.

MB'DEN AÇIKLAMA

Kurda yaşanan hızlı artışın ardından Merkez Bankası, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir'' denildi.

BABACAN'DAN MB'YE ÇAĞRI

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'na seslendi.

Babacan, Merkez Bankası'nın açıklamasına cevap olarak “Merkez Bankasına tavsiyem kamuoyunu değil, Beştepe’yi uyarmasıdır. Olan bitenin faili orada” dedi.