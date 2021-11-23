Prof. Dr. Fatih Tank paylaştı: Doların bir yıllık artış öyküsü
Döviz kurundaki tarihi artış devam ederken Prof. Dr. Fatih Tank doların bir yıllık süreçteki artış istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan grafikte, doların 9 TL seviyesini aştıktan sonra artış hızının yükseldiği görülüyor.
Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Dolar/TL sert dalgalanmalarla 13 TL'yi aştı.
Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken; TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı ise yüzde 35 civarında.
DOLARIN ARTIŞ SEYRİNİ AÇIKLADI
Dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Fatih Tank, dolar kurundaki artışların ne kadar sürede meydana geldiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tank'ın aktardığı verilere göre, dolar kurunun 6 liradan 7 liraya yükselmesi 620 günde, 7 liradan 8 liraya yükselmesi ise 177 günde oldu.
9 LİRADAN SONRA ARTIŞ HIZLANDI
Kur 8 liradan 9 liraya 351 günde yükselirken bu seviyeden sonra doların yükselişi daha da hızlandı.
Dolar/TL kuru 10 liraya 33 günde yükselirken bu aşamadan sonra kurun 11 lirayı görmesi yalnızca 4 gün, 12 lirayı görmesi ise 5 gün sürdü.
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