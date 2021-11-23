Vatan Partisi 'dolar' isteğini tekrarladı: Yasaklansın

23 Kasım 2021 Salı, 17:35

Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nda gerçekleşen sert değer kaybı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz üzerine yaptığı konuşmanın ardından hız kazandı.

"DOLAR YASAKLANSIN"

Yaşanan artışın ardından Vatan Partisi geçmişteki "Dolar yasaklansın" kampanyasının videosunu paylaşarak tekrar doların yasaklanmasını istedi.

"YİNE SÖYLÜYORUZ"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.