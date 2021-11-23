Doların 13 lirayı bulmasına gelen tepkiler büyüyor
Türk Lirası'nın tarihi değer kaybından sonra Dolar/TL kuru 13'ün üzerine çıktı. Alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü belirten yurttaşlar, ekonomik sıkıntılarını Cumhuriyet'e anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,15'e yükseldi. Euro/TL kuru ise öğle saatlerinde 15,16'nın üzerine çıktı.
EN FAZLA DEĞER KAYBI TL'DE
Türk Lirası, salı günü yüzde 18 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
Gram altın 760 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Doların tarihi rekorunu kırmasından sonra yurttaşlardan tepkiler gelmeye başladı. Geçinemediklerini belirten yurttaşlar, ekonomik sorunlarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Yurttaşlardan aldığımız yanıtlardan bazıları şöyle:
- ''Altın bir haftada 600 liradan 720'lere dayandı. Bu gidişle 800 liraya kadar çıkacağa benziyor. Gidişat hiç iyi gözükmüyor. Gelecek kaygısı yaşıyor herkes. Altın ve dolar rekor kırıyor. Doların yükselmesi her şeye vuruyor.''
- ''Birikim yapamıyorum. 2-3 sene önce yapıyordum. Şu anda birikimlerimi harcıyorum.''
- ''Hiçbir yerde stok yok. Piyasada sessizlik saklı. Elimizdeki stoğu satmak istemiyoruz, yerine koyamıyoruz.''
- ''Rahat bir şekilde geçinemiyoruz, daha da çok geçinemeyceğiz. Zaten üstümüze başımıza bir şey almıyoruz. Boğazımıza bir parçacık şey alıyoruz.''
-''Kırk senelik esnafım, sözün bittiği yerdeyiz. Önümüzü göremiyoruz. Körleştik, belirli kesimin dışındaki insanlar körleşti.''
Kamera: İsmail Bayraktar
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