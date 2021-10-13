Doların rekor yükselişinin ardından dikkat çeken görüşme
Dolar/TL kurunun 9,08 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Dolar/TL kurunun 9,08 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf servis edilirken, açıklama ise yapılmadı.
REUTERS'IN KAVCIOĞLU İDDİASI
Geçen hafta Reuters, Erdoğan'ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı iddia etmişti.
İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan'ın daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadığı öne sürülmüştü.
ALTUN: HER İKİSİ DE YALAN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Reuters'ın haberinin sahte olduğunu belirterek, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan" ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunda çarpıcı 128 milyar dolar detayı
- Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar fırladı
- Son dakika: Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
- TCMB Başkanı Kavcıoğlu’ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama
- TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'kurun yükseliş nedeni Fed kararları' açıklaması
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ’den kritik açıklama
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Tartışma yaratan ilana açıklama geldi
- Bilal Erdoğan'dan ilk TÜGVA açıklaması
- Erdoğan'a şok üstüne şok
- Dolar uçtu, bakanlıktan döviz büroları açıklaması geldi
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu