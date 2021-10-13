Doların rekor yükselişinin ardından dikkat çeken görüşme

Dolar/TL kurunun 9,08 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 21:02
Doların rekor yükselişinin ardından dikkat çeken görüşme
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Dolar/TL kurunun 9,08 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf servis edilirken, açıklama ise yapılmadı.

REUTERS'IN KAVCIOĞLU İDDİASI

Geçen hafta Reuters, Erdoğan'ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı iddia etmişti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan'ın daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadığı öne sürülmüştü.

ALTUN: HER İKİSİ DE YALAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Reuters'ın haberinin sahte olduğunu belirterek, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan" ifadelerini kullanmıştı.


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