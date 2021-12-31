Dolar/TL ne kadar oldu? (31.12.2021)

31 Aralık 2021 Cuma, 09:08

Bu yıla 7.44'lü düzeylerde başlayan dolar/TL'nin bu sabah güne başladığı 13.3 seviyesinde günü tamamlaması halinde TL'nin 2021 kaybı yüzde 44 seviyesinde olacak.

Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış olacak.

Yabancı yatırımcıların genel olarak tatil nedeniyle işlem yapmadığı yılın son günlerinde hacimler sınırlı seyretti.

Birçok bankacı yeni yılın ve yabancı işlemlerinin geri gelmesiyle birlikte nasıl bir piyasa oluşacağını izleyecek.

TCMB verilerine göre bankanın doğrudan müdahale açıklamadığı geçen hafta net rezervleri $3.5 mlyr düşüşle Ağustos 2002'den bu yana en düşük seviye olan $8.63 milyara indi. Böylece son bir ayda yaşanan net rezerv kaybı 16 milyar dolara yükseldi.

İşlemciler rezervlerde gerçekleşen bu düşüşü kamu müdahalesi olarak yorumlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kamunun düşüşte payı olmadığını söyledi. Ancak TCMB'nin rezervlerindeki düşüşlere ilişkin TCMB ya da Hazine'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bankacıların yaptıkları hesaplamalara göre TCMB'nin kendine ait döviz rezervleri yıl ortasında eksi 60 milyar dolara kadar inip eksi 40 milyar dolara kadar toparlandıktan sonra geçen hafta itibarıyla eksi 55 milyar dolar ile kayıpların tekrar belirginleştiğini gösterdi.

TCMB Aralık'ta beş defa doğrudan müdahale gerçekleştirdi. Geçen hafta ise doğrudan müdahale yapıldığına ilişkin bir açıklama yapılmamasına rağmen belirgin rezerv kaybı yaşandı.

Yatırımcılar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklayacağını söylediği piyasaları "şaşırtacak" tedbir paketini de bekliyorlar. Özellikle KDV alanında açıklanabilecek tedbirler yakından izleniyor.

TCMB ayrıca döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün 11.00'de kur belirlenmesi uygulamasını da kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak. Bankacılar dün örneği görüldüğü üzere volatil piyasada ilgili kurun tam bir gösterge olmaması gerektiği ve arbitraj imkanı sağlayabileceği endişelerini dile getirmişlerdi.

TL SIKIŞIK, PİYASA FAİZLERİ SERT YÜKSELİŞTE

Dolar/TL 18.4 rekorundan sert düşüş ve ardından her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı.

Kur bu hafta da 12 seviyesine yakın başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi ve saat 0851 itibarıyla 13.30/13.35 seviyesindeydi. Euro/TL 20 üzerindeki zirvesinden 15 civarına kadar geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise dün günü 558/573 seviyesinden tamamladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi hafta ortasında yüzde 24.87'e yükselerek tarihi zirvesini gördükten dün son işlemde yüzde 24.65 seviyesindeydi.

Piyasa faizleri de zararı Hazine tarafından üstlenilen kamu bankaları haricinde benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izledi.

Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor.

SENEYE KAMU HARCAMALARI BELİRGİN ARTACAK

Yatırımcılar önümüzdeki yıl büyümenin desteklenmesi için proje kredileri, KGF ve bütçenin belirgin açılması gibi uygulamaların nasıl yürütüleceğini de yakından izleyecekler.

Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan Cumhurbaşkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak kullanma imkanı getirilmişti.

Muhalefet partisi yetkilileri ve bazı yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kasım ayı bütçe sonuçlarına göre şu ana kadar kullanılabilecek 300 milyar liraya yakın kaynak bulunuyor.

ENFLASYON YILI YÜZDE 30 CİVARINDA BİTİRİR, İNDİRİMLER İZLENECEK

Nebati bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonun Aralık ayında yüksek geleceğini, Ocak ayından itibaren düşüşe geçerek yıl boyunca gerilemesini beklediğini söyledi.

Reuters anketine göre TL'deki rekor değer kaybının birikimli etkisiyle önümüzdeki hafta açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında 18 yılın zirvesi olan yüzde 30.6'ya yükselerek hükümetin yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26.4 ila yüzde 37.3 arasında değişiyor. TÜFE en son Mayıs 2003 döneminde yüzde 30.7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5.5 ila yüzde 14.6 bandında yer alıyor.

Ekonomistlerin beklentileri oldukça geniş bir bantta yer alırken bunun nedeni ay sonu itibarıyla TL'deki değer kaybının bir bölümünün telafi edilmiş olması. TL'de dolar karşısında geçen hafta tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan ancak yüzde 40 civarına gerilemiş durumda.

Ekonomistler TL'deki geçen haftaki sert değer kazançları öncesi enflasyonun önce yüzde 30'a ardından yüzde 40'a doğru yükselmesini bekliyorlardı. Şimdi ise olası düşüşler için fiyat indirimelerinin ne boyutta olacağını izlenecek.