'Dolaylı' görüştükleri iddia edilmişti: HEDEP'ten açıklama

AKP ile HEDEP arasında ‘dolaylı’ yollardan görüşme yürütüldüğü iddia edilmişti. HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan “Seçim dâhil olmak üzere iktidarla hiçbir konuda bir görüşme durumumuz olmamıştır” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:28
'Dolaylı' görüştükleri iddia edilmişti: HEDEP'ten açıklama
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yeni dönem siyasetine dair yaklaşımlarını anlattı. BirGün’e konuşan partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan iktidarla bir görüşme içerisinde olmadıklarını açıkladı. 

Bakırhan şu ifadeleri kullandı: 

“Seçim dâhil olmak üzere iktidarla hiçbir konuda bir görüşme durumumuz olmamıştır. Ancak kim olursa olsun ne istediğini ve beklediğini kamuoyu ile net bir şekilde paylaşmak kaydıyla ve çözümü mümkün kılacaksa her kesimle yeri gelince görüşebiliriz."

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, yaklaşan yerel seçimler öncesi HEDEP ile AKP'nin dolaylı yollarla dirsek temasında olduğunu iddia etmişti.


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