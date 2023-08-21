Dolmuş derneği binasını yakmaya kalkıştı
Samsun’da dolmuş derneği binasını yakmaya çalışan bir şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan bir dolmuş hattı derneği binasında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi yanıcı madde ile dolmuş derneğini yakmak istedi. Yanıcı madde dernek binasının demir kapısına zarar verdi ve yangın kendiliğinden söndü. Sabah dernek binasına gelen çalışanlar kundaklama olayını fark edince polise şikayette bulundular.
Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kamerası kayıtlarından yola çıkarak kundaklama olayını H.M.K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. H.M.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi.
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