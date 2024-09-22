Domaniç’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Domaniç’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 11:06

Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, C.K. (69) yönetimindeki otomobil, A.K. (30) idaresindeki motosikletle Kozcağız köyü mevkiinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.K yaralandı. Yaralı, Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.


Etiketler: #Kütahya #kaza

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