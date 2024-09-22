Domaniç’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, C.K. (69) yönetimindeki otomobil, A.K. (30) idaresindeki motosikletle Kozcağız köyü mevkiinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.K yaralandı. Yaralı, Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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