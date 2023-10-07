Domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Karabük’te seyir halindeki otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'te Eskipazar-Karabük kara yolu Köyceğiz mevkiinde H.A. sevk ve idaresindeki 06 CYU 874 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı.
3'Ü ÇOCUK 6 YARALI
Kazada Z.A. (9), A.A. (11), B.N.A. (17), M.A.S. (22), N.A. (45) ve B.A.S. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 3 domuzun da hayatını kaybettiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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