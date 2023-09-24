Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:25

Güncelleme: 24.09.2023 - 07:26

Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde, dün akşam saatlerinde domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.