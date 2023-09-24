Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Şırnak'ta domuz avına çıkan R.D., arkadaşı Osman Pusat’ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat hayatını kaybederken, R.D. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:25
Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
Abone Ol google-news

Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde, dün akşam saatlerinde domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
domuz

İlgili Haberler

İstanbul’da yaban domuzları şehir merkezine indi

İstanbul’da yaban domuzları şehir merkezine indi
Avustralya'da bir kamp alanından çaldığı 18 kutu birayı içen domuz inekle kavgaya tutuştu

Avustralya'da bir kamp alanından çaldığı 18 kutu birayı içen domuz inekle kavgaya tutuştu
Yer Çanakkale: Av esnasında domuz sanıp arkadaşını vurdu

Yer Çanakkale: Av esnasında domuz sanıp arkadaşını vurdu

En Çok Okunan Haberler