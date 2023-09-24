Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
Şırnak'ta domuz avına çıkan R.D., arkadaşı Osman Pusat’ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat hayatını kaybederken, R.D. gözaltına alındı.
Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde, dün akşam saatlerinde domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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