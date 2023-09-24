Domuz avında arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Şırnak'ta çıktıkları domuz avında arkadaşı Osman Pusat’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve yanlışlıkla vurduğunu iddia eden Ramazan Deniz, tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi. Domuz avına giden iki arkadaştan Ramazan Deniz, Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Deniz gözaltına alınırken, Pusat’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
'YANLIŞIKLA VURDUĞUNU' SÖYLEDİ
İfadesinde havanın karanlık ve çevrenin çalılık olduğunu söyleyen Ramazan Deniz, arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Deniz, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- İstanbul’da gözler Kılıçdaroğlu'nda...
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- 'Demokratik değerler'e bak!
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'