Domuz avında arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Şırnak'ta çıktıkları domuz avında arkadaşı Osman Pusat’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve yanlışlıkla vurduğunu iddia eden Ramazan Deniz, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 21:36
Domuz avında arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
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Olay, dün akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi. Domuz avına giden iki arkadaştan Ramazan Deniz, Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Deniz gözaltına alınırken, Pusat’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

'YANLIŞIKLA VURDUĞUNU' SÖYLEDİ

İfadesinde havanın karanlık ve çevrenin çalılık olduğunu söyleyen Ramazan Deniz, arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Deniz, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Şırnak domuz

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