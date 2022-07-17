Domuzlar tatil bölgesine indi

Aydın'ın Didim ilçesinde domuzlar, yiyecek bulabilmek için tatilcilerin yaşadığı sitelerin bahçesine kadar indi.

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 17:34
Domuzlar tatil bölgesine indi
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Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilinde tercihi olan Akbük Mahallesi’nde dağlarda, ormanlarda yaşayan 10 domuz, sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı.

 

Domuzların insanlardan kaçmaması dikkati çekti. Domuzlar yiyecekleri yedikten sonra geldikleri ormana geri döndü. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.


aydın Didim domuz
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