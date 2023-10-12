Tekirdağ’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 21:44
Tekirdağ’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastanelik oldu
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 6 öğrenci, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri yaşayınca okul yönetimi ile birlikte hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TABURCU EDİLDİLER

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Diğer taraftan Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


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