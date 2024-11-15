Dönerci kardeşleri trafik kazası ayırdı!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:16

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:16

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Talatpaşa Bulvarı'nda önceki akşam, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Tekin Aydın (29) ağır yaralanırken, arkasında oturan ağabeyi Çetin Aydın (38) hayatını kaybetti. Çetin Aydın'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi Tekin Aydın'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

Çetin ve Tekin Aydın kardeşlerin, ağabeyleri Metin Aydın ile birlikte dönerci dükkanı işlettiği ve iş çıkışı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Dükkanda hepsi de hem usta, hem kurye, hem de garsonluk yapan kardeşlerden Metin Aydın'ın, başka bir motosikletle kardeşlerinin arkasından giderken kazayı gördüğü ve içine şüphe düşünce kardeşini aradığında durumu öğrendiği ortaya çıktı.

"KAZAYI GÖRDÜM"

Metin Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

"Kardeşlerim benden 15 dakika önce motorla dükkandan çıktı. Demetevler'de oturduğumuz için onlarla aynı istikamette gidiyoruz. Giderken yolun sağ tarafında kazayı gördüm. Yolu komple kapatmışlardı. Oradan geçerken bir baktım ki bir tane motorcu paramparça, bir tanesi de yüzüstü yatıyor. Aklıma bir kuşku düştü kardeşimi aradım, telefonu sağlıkçı açınca dünyam başıma yıkıldı. Geri döndüm. Gittim baktım; ortanca olan kardeşim Çetin Aydın yerde cansız şekilde yatıyordu. Öbürüne de ambulansta müdahale ediyorlardı. Şu anda yoğun bakımda. Kazayı gördüm ama onların olduğunu bilmiyordum. Gri bir minibüs resmen biçmiş, fren yapmadan direk dalmış. Ben dava için ne gerekiyorsa yapacağım. Bir kardeşimi dün toprağa verdik, diğeri hastanede. Kendimize geldikten sonra elimizden geleni yapacağız."

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.