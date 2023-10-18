Dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:07

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:16

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, plakası alınamayan bir motosiklet ile gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bilinmeyen nedenle Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkânına silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu döner ustası İsmail Ş. ile Taner Y. yaralanırken, şüpheliler de geldikleri motosiklet ile kaçtı.

Çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, döner ustası olduğu öğrenilen İsmail Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı saldırıda yaralanan Taner Y. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Çevredeki yurttaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, saldırının yapıldığı döner dükkânında detaylı inceleme yaptı.

Öte yandan, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına alan polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden İsmail Ş. cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.