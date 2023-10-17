Kendi otomobilinde silahlı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:59

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. evinden çıkıp işine gitmek için 01 DGL 68 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada motosikletli iki şüpheli gelip, aracın içine binerek sürücüye kurşun yağdırdı. Şüpheliler ardından motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat K.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğsünden 2, bacağından 3 isabet alan Murat K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.